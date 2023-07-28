Murat Yıldırım'dan diziden ayrılan Deniz Baysal'a: Ne güzel bir oyuncusun

Deniz Baysal, sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile Teşkilat dizisinden ayrıldığını duyurdu.

Dizide Zehra karakterine hayat veren oyuncu paylaşımında "Benim için kolay değil. Nasıl kısa yazabilirim, anlatabilirim bilmiyorum ama...Bir yolun daha sonuna geldik. Benim için unutulmayacak, tadı ne olursa olsun damağımda kalacak bir proje oldu Teşkilat. Bu yolculukta, 3 sezonda emeği geçen tüm canım ekip arkadaşlarım... Her birinizi çok seviyorum. Bir kusurum olduysa affola..." ifadelerini kullandı.