Musa Uzunlar: Türkan Şoray ile karşılaşmak benim için bayramdı

"ŞORAY İLE AYNI KAREDE OLMAK BENİM İÇİN BAYRAMDI"

Kazdağları'nda bulunan Uzunlar, Türkan Şoray ile pozunu takipçileriyle paylaştı. Usta oyuncu, paylaşımına “Türkan Şoray hanımefendiyle karşılaşmak ve aynı karede olmak benim için bayramdı. Sizlerin de bayram sevinciniz hiç eksilmesin" notunu düştü.