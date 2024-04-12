Musa Uzunlar: Türkan Şoray ile karşılaşmak benim için bayramdı

Son olarak "Aile" dizisinde rol alan Musa Uzunlar, bayram tatilini geçirmek için gittiği Kaz Dağları’nda Türkan Şoray ile karşılaştı. Uzunlar, o anları takipçileriyle paylaştı.

Musa Uzunlar: Türkan Şoray ile karşılaşmak benim için bayramdı

"Poyraz Karayel", "Fatmagül'ün Suçu Ne?", "Aile" gibi dizilerle tanınan Musa Uzunlar, bayram tatilinde Yeşilçam’ın ‘Sultan’ı Türkan Şoray ile karşılaştı.

Musa Uzunlar: Türkan Şoray ile karşılaşmak benim için bayramdı - 1

"ŞORAY İLE AYNI KAREDE OLMAK BENİM İÇİN BAYRAMDI"

Kazdağları'nda bulunan Uzunlar, Türkan Şoray ile pozunu takipçileriyle paylaştı. Usta oyuncu, paylaşımına “Türkan Şoray hanımefendiyle karşılaşmak ve aynı karede olmak benim için bayramdı. Sizlerin de bayram sevinciniz hiç eksilmesin" notunu düştü.

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