Mustafa Avkıran'dan romantik kutlama: Yaşattığın her şey için minnettarım

Oyuncu çift Mustafa Avkıran ile Övül Avkıran 26 Nisan 1993’te nikah masasına oturmuştu. 8 yaşında Alaz adında bir oğulları olan çift, evliliklerinin 30'uncu yıl dönümünü kutladı.



“YORULDUK AMA BIRAKMADIK BİRBİRİMİZİ”



Mustafa Avkıran, eşiyle yer aldığı karesine, “Dile kolay. Tam 30 yıl. Hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde, çöküşte çıkışta, başarıda düş kırıklığında, yolda izde, varlıkta yoklukta, üzüntü ve sevinçte, koşarken düşerken, açlıkta toklukta, oyunları hem kurarken hem bozarken, ayıkken kör kütük sarhoşken, korkular denizinde nefes almaya çalışıp huzuru ararken, bir maraton koşar gibi yan yana, yorduk yorulduk zorduk ama yılmadık bırakmadık birbirimizi, yaşadığımız süre de bırakmayalım birbirimizi, bir daha zor buluruz böylemizi. Seni çok seviyorum canım karım. Yoktan var ettiğin, yaşattığın her şey için minnettarım. Nice otuzlara…” notunu düştü.

Avkıran'ın mesajına pek çok ünlü isim yorum yaparken, oyuncu Musa Uzunlar'ın "Kapmışsın gelini mutluluk yüzünden akıyor. Daim olsun" mesajı dikkat çekti.

Oyuncu Yonca Şahinbaş da "Yaaaa çok güzelsiniz. Maratonun startı verilirken orada olmak da çok güzeldi, nice otuzlara Alaz’ınızla da beraber" diye yazdı.