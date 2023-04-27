Mustafa Avkıran'dan romantik kutlama: Yaşattığın her şey için minnettarım

Oyuncu çift Mustafa Avkıran ile Övül Avkıran 26 Nisan 1993’te nikah masasına oturmuştu. 8 yaşında Alaz adında bir oğulları olan çift, evliliklerinin 30'uncu yıl dönümünü kutladı.
“YORULDUK AMA BIRAKMADIK BİRBİRİMİZİ”
Mustafa Avkıran, eşiyle yer aldığı karesine, “Dile kolay. Tam 30 yıl. Hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde, çöküşte çıkışta, başarıda düş kırıklığında, yolda izde, varlıkta yoklukta, üzüntü ve sevinçte, koşarken düşerken, açlıkta toklukta, oyunları hem kurarken hem bozarken, ayıkken kör kütük sarhoşken, korkular denizinde nefes almaya çalışıp huzuru ararken, bir maraton koşar gibi yan yana, yorduk yorulduk zorduk ama yılmadık bırakmadık birbirimizi, yaşadığımız süre de bırakmayalım birbirimizi, bir daha zor buluruz böylemizi. Seni çok seviyorum canım karım. Yoktan var ettiğin, yaşattığın her şey için minnettarım. Nice otuzlara…” notunu düştü.
Avkıran'ın mesajına pek çok ünlü isim yorum yaparken, oyuncu Musa Uzunlar'ın "Kapmışsın gelini mutluluk yüzünden akıyor. Daim olsun" mesajı dikkat çekti.
Oyuncu Yonca Şahinbaş da "Yaaaa çok güzelsiniz. Maratonun startı verilirken orada olmak da çok güzeldi, nice otuzlara Alaz’ınızla da beraber" diye yazdı.
"ÇOK AŞIK OLDUK, ÇOK SEVDİK"
Övül Avkıran da evlilik yıl dönümünde duygularını şu sözlerle dile getirdi:
“30’uncu evlilik yıl dönümümüz. Çok aşık olduk, çok sevdik, çok iyi arkadaş olduk, çok iyi iş ortağı olduk, aşırı çalıştık, çok ürettik, çok yorulduk, çok şahane kavgalar ettik. Az küstük dayanamayıp hep barıştık. Birlikte güzel uçtuk, çoğu gerçekleşen hayallerin ortağı olduk. Risk aldık, eğrisi doğrusu sonuçlarını birlikte yaşadık. Çok gezdik, gördük göçebeliği sevdik. Misler gibi yedik içtik. Çok güzel dostlarımız oldu, dostlarla muhabbet sofralarımız eksik olmadı. Ailemiz yanımızda oldu. Çok büyük ve güzel bir sürpriz yaparak hayatımıza Alaz geldi. Planlı değildi, büyük sürpriz oldu, muhteşem oldu hatta 8 yaşında bile oldu gereksiz hızlı oldu. Neyse işte böyle. E boru değil bir kadeh kalkar 30 yıla o zaman yola devam.”