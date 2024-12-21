Mustafa Keser kansere yakalandığını duyurdu

Usta sanatçı Mustafa Keser sevenlerine kötü haber verdi. Magazin Burada'nın haberine göre, 79 yaşındaki şarkıcı önceki akşam katıldığı bir davette kansere yakalandığını açıkladı.

Keser, geçtiğimiz günlerde öksürük şikayeti nedeniyle hastaneye gitti. Keser yapılan tetkiklerin ardından kötü haberi öğrendi. Yaklaşık 1 ay önce kendisine kanser teşhisi konulan ünlü sanatçı "Eşim de kanser tedavisi görüyor ona bakmak durumundayım" dedi.