Mustafa Sandal ile eşi Melis Sandal'dan yeni kare

2022 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da Melis Sütşurup ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, eşiyle Amerika'ya gitti. Ünlü isim, New York'ta verdikleri pozu takipçileriyle paylaştı.

Mustafa Sandal ile eşi Melis Sandal'dan yeni kare

"Beni Ağlatma", "Jest Oldu", "Aya Benzer", "Araba", "Pazara Kadar" ve "Aşka Yürek Gerek" gibi hitleriyle tanınan , Emina Jahovic ile boşandıktan sonra Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ünlü çift, mutlu beraberliklerini 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına taşımıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak tutan Sandal ile Sütşurup, Amerika'ya gitti.

Mustafa Sandal ile eşi Melis Sandal'dan yeni kare - 1

"DİNGİN BİR AŞK LAZIMDI"

, eşi Melis Sandal ile New York'ta verdiği pozu "New York'un kaosunda dingin bir aşk lazımdı, getirdik" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sandal'dan eşi Melis Sütşurup'a: İyi ki hayatımdasın

Mustafa Sandal'dan eşi Melis Sütşurup'a: İyi ki hayatımdasın

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