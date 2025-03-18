Mustafa Sandal'dan Güzide Duran'la paylaşım: Güzelliği roket
Şarkıcı Mustafa Sandal ile eski manken Güzide Duran bir araya geldi. Duran ile fotoğrafını paylaşan Sandal, "Güzelliği roket, ruhu nitrojen" ifadelerini kullandı.
1996 Best Model of Türkiye birincisi olan Güzide Duran, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Bir dönemin gözde mankenlerinden Güzide Duran, şimdilerde eşi Adnan Aksoy ile boşanma süreciyle gündemden düşmüyor.
Boşanma aşamasında olduğu Adnan Aksoy ve iki çocuğuyla birlikte uzun yıllar yurtdışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen Güzide Duran, şarkıcı Mustafa Sandal ile bir araya geldi.
"DUR DURAK BİLMEDEN NASIL YÖRÜNGEYE ÇIKMASIN"
Eski manken Duran ile objektif karşısına geçen Mustafa Sandal, bu kareyi takipçileriyle paylaştı.
Ünlü şarkıcı, paylaşımına "Güzelliği roket, ruhu nitrojen... Bu kadın dur durak bilmeden nasıl yörüngeye çıkmasın" notunu düştü.
Güzide Duran da Mustafa Sandal'ın paylaşımını kalp emojisiyle kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
"ÇALIŞMA HAYATINDAN UZAK KALDIĞIM İÇİN PİŞMANIM"
Öte yandan Güzide Duran, seneler sonra İstanbul'a dönmesiyle ilgili "Çocuklar şu an Roma'da yaşıyor. Ben İstanbul'da olmak istiyorum, özledim tabii. 16 yıl oldu Amerika'da ve İtalya'da yaşayalı, ülkemden aynı kalalı. Hem burada tekrar çalışmaya dönmek istiyorum. 'Çalışma hayatından bu kadar uzak kaldığın için pişman mısın?' diye soracak olursan; evet pişmanım. Yani pişman olduğumu şöyle söyleyebilirim, evet çocuklarıma çok güzel zaman ayırdım, onları kendim büyüttüm, emek verdim ama yine de hem çalışan anne hem de çocuklarıyla vakit geçirebilen bir anne olmak isterdim" ifadelerini kullanmıştı.
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