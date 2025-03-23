Mustafa Üstündağ ve Tuba Kalçık'ın oğlu oldu: Bebeklerine verdikleri isim açıklandı
Merhamet, Zoraki Misafir, Emanet, Abimm ve Vay Arkadaş gibi yapımlarla tanınan oyuncu Mustafa Üstündağ baba oldu. Ünlü oyuncu ile eşi Tuba Kalçık erkek bebek sahibi oldu.
2022 yılında dünyaevine giren Mustafa Üstündağ ile eşi Tuba Kalçık bebek sahibi oldu. Müjdeli haberi, oyuncu Umut Oğuz sosyal medya hesabında vermişti. Oğuz, paylaşımında "İkinci kez baba olunca eşkal değişmiş. Allah, analı babalı büyütsün kardeşim. Darısı başıma" ifadelerini kullandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çiftin erkek bebeği oldu. Çiftin oğullarına Mert Efe adını verdiği ortaya çıktı.
48 yaşındaki Mustafa Üstündağ'ın Ecem Özkaya ile evliliğinden Ahmet Kaan Üstündağ adında bir oğlu var.
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