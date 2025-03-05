Mutlu Kaya hastaneye kaldırıldı

Katıldığı ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, erkek arkadaşı tarafından başından vurulduktan sonra uzun süre tedavi görmüştü. Mutlu Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Mutlu Kaya hastaneye kaldırıldı

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve erkek arkadaşı tarafından uğradığı silahlı saldırıda konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Mutlu Kaya fizik tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Uzun süre hayatta kalma mücadelesi veren Mutlu Kaya'dan kötü haber geldi.

Mutlu Kaya hastaneye kaldırıldı - 1

Kaya'nın Instagram hesabından yapılan paylaşımda Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yapılan açıklamada "Kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyorum" ifadelerine yer verildi.

Mutlu Kaya hastaneye kaldırıldı - 2

SİBEL CAN "VELİAHTIM'' DEMİŞTİ

Sibel Can, Mutlu Kaya'yı takımına katmak için Diyarbakır'a gitmiş ve Kaya'yı çalıştığı okul kantininde ziyaret etmişti. Can ayrıca genç yarışmacı için "veliahtım" demişti.

Sibel Can "Veliahtım" demişti! Eski sevgilisi tarafından başından vurulan Mutlu Kaya'nın son hali

Sibel Can "Veliahtım" demişti! Eski sevgilisi tarafından başından vurulan Mutlu Kaya'nın son hali

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