Mutlu Kaya hastaneye kaldırılmıştı: İlk açıklama geldi

Yıllar önce katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran Mutlu Kaya, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanan Mutlu Kaya, fizik tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu.



9 yıl sonra yeni bir şarkı çıkaran ve sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Mutlu Kaya'dan gelen haber sevenlerini üzmüştü.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI Kaya'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Değerli arkadaşlar kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

"ÇOK ŞÜKÜR DAHA İYİYİM" Mutlu Kaya'nın sağlık durumu merak edilirken beklenen açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Kaya, "Canım arkadaşlarım, beni çok merak etmişsiniz az önce mesajları tek tek okudum. Dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok şükür daha iyiyim" dedi ve pazar günü canlı yayın açarak sevenleriyle konuşacağını belirtti.

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