Müziğe veda etmeye hazırlanan Elton John'dan yeni karar

1947 doğumlu İngiliz şarkıcı ve müzisyen Elton John, 50 yıldan uzun süren müzik kariyerine nokta koymaya karar verdi.



"Farewell Yellow Brick Road" adlı dünya turnesi ile hayranlarının karşısına son kez çıkan ünlü müzisyen, 8 Temmuz'da İsveç'in Stockholm kentindeki konseri ardından bir daha turneye çıkmayacağını doğruladı.



"BENİM İÇİN YORUCU"



Partneri ve çocuklarıyla ayrı kaldığı günler sonrasında özgürlüğü dört gözle beklediğini ifade eden Elton John, "Turne yapmak artık benim için yorucu ve beni ailemden ve çocuklarımdan uzaklaştırıyor" dedi.



Elton John ülkesindeki son konserini Glastonbury'de verecek Haberi Görüntüle BAZI ŞOVLARDA YER ALABİLİR



Emekli olduktan sonra bazı şovlarda yer alabileceğini açıklayan "Sir" lakaplı sanatçı, "Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium" adlı programını tanıtmak için Los Angeles'taki Emmy tanıtım gecesi gibi şovlarda boy gösterebilir. "BOL BOL YÜRÜYORUM"



Öte yandan 76 yaşındaki müzik efsanesi, "Farewell Yellow Brick Road" isimli turnesinin son ayağı için nasıl form tuttuğunu anlatmıştı.



Elton John, “Kalkıyorum, kahvaltı yapıyorum ve yürüyüşe çıkıyorum. Benim yaşımda yapabileceğim en iyi şey bu. Bol bol yürüyorum ve haftada yaklaşık altı mil yapıyorum” ifadelerini kullanmıştı.