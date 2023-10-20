Müzisyen Danny Elfman cinsel tacizle suçlanıyor

Beterböcek, Batman, Terminatör ve Siyah Giyen Adamlar gibi filmlerin müziğine imza atan Danny Elfman cinsel saldırıyla suçlanıyor. İkinci bir kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlanan Elfman'ın sözcüsü iddiaların asılsız ve saçma olduğunu söyledi.



Dava açan kadın, besteciyi sektördeki gücünü kullanarak önünde defalarca çıplak soyunmakla suçluyor. Elfman’ın bir sözcüsü konuyla ilgili “Bay Elfman’a yönelik suistimal iddiaları asılsız ve saçmadır. Hukuk ekibi tüm seçenekleri değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Elfman, bu yıl Cadılar Bayramı'ndan üç gün önce Hollywood Bowl’da gerçekleştirilecek Noel Gecesi Kabusu filminin 30. yıl dönümü konserinde onurlandırılacak.