Naşit Özcan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Adile Naşit'in kendisi gibi oyuncu yeğeni Naşit Özcan, geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisi hastanede devam eden Özcan'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama geldi.
Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan oyuncu Naşit Özcan, beyin kanaması geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi hastanede devam eden Necip Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama geldi.
68 yaşındaki Özcan'ın hayat arkadaşı Elif Göklü, ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Naşit hala yoğun bakımda, durumu kritik. Mesaj ve aramalara cevap veremiyorum. Anlayışınız için teşekkürler."
Naşit Özcan, son olarak Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterine hayat vermişti.
Selim Naşit Özcan ile Adile Naşit
"İKİNİZİ DE ÇOK ÖZLEDİM" NOTUYLA PAYLAŞMIŞTI
Naşit Özcan sosyal medya hesabında "İkinizi de çok özledim. Halamın kokusunu, babamın öğütlerini" notuyla paylaşım yapmıştı.
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