Naşit Özcan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Adile Naşit'in kendisi gibi oyuncu yeğeni Naşit Özcan, geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisi hastanede devam eden Özcan'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama geldi.

Naşit Özcan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan oyuncu Naşit Özcan, beyin kanaması geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi hastanede devam eden Necip Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama geldi.

68 yaşındaki Özcan'ın hayat arkadaşı Elif Göklü, ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Naşit hala yoğun bakımda, durumu kritik. Mesaj ve aramalara cevap veremiyorum. Anlayışınız için teşekkürler."

Naşit Özcan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama - 1

Naşit Özcan, son olarak Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterine hayat vermişti.

Naşit Özcan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama - 2 Selim Naşit Özcan ile Adile Naşit

"İKİNİZİ DE ÇOK ÖZLEDİM" NOTUYLA PAYLAŞMIŞTI

Naşit Özcan sosyal medya hesabında "İkinizi de çok özledim. Halamın kokusunu, babamın öğütlerini" notuyla paylaşım yapmıştı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...