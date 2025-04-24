Naşit Özcan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan oyuncu Naşit Özcan, beyin kanaması geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi hastanede devam eden Necip Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama geldi.

68 yaşındaki Özcan'ın hayat arkadaşı Elif Göklü, ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Naşit hala yoğun bakımda, durumu kritik. Mesaj ve aramalara cevap veremiyorum. Anlayışınız için teşekkürler."