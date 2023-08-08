Natalie Portman ile Benjamin Millepied aldatma iddialarının ardından ayrılıyor

Oscar'lı oyuncu Natalie Portman ile koreograf eşi Benjamin Millepied Hollywood'un örnek çiftleri arasında gösteriliyor. Ancak ortaya atılan bazı iddialar çiftin evliliklerinde zor günler yaşadığını ortaya çıkarmıştı.
İddialara göre Millepied, 25 yaşında bir kadınla, eşi Portman'ı aldattı. People'a göre, bu ilişki kısa sürdü ve bitti. Portman ve eşinin, aldatma söylentilerine rağmen evliliklerini yürütmeye çalıştığı iddia edilmişti.
US Weekly'nin haberine göre, çift evliliklerini sonlandırma kararı aldı.
Çifte yakın bir kaynak, "Gizli ilişki haberlerinin ardından evliliklerini düzeltmeye çalıştılar ama araları bozuk" dedi. Portman, 4 Ağustos'ta evlilik yüzüğü olmadan görüntülenmiş ve ayrılık iddialarını güçlendirmişti.
Ancak Portman'a yakın bir kaynak DailyMail’e ayrılık haberlerinin söylenti olduğunu ve çiftin ayrılmadığını söyledi.
11 senedir evli olan ikilinin Aleph (12) ve Amalia (6) adında iki çocuğu bulunuyor.
SETTE TANIŞTILAR
Çift, 2009 yılında Siyah Kuğu (Black Swan) filminin çekimlerinde tanıştı. Millepied ve Portman 2010 yılında nişanlanmış ve 2012’de evlenmişti.
Portman, filmle Oscar’da “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alırken ilk çocuklarına hamileydi ve konuşmasında “Filmin koreografisini yapan ve şimdi bana hayatımın en önemli rolünü veren güzel aşkım Benjamin Millepied’e” diyerek aşkını dile getirmişti.
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