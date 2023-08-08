Natalie Portman ile Benjamin Millepied aldatma iddialarının ardından ayrılıyor

Oscar'lı oyuncu Natalie Portman ile koreograf eşi Benjamin Millepied Hollywood'un örnek çiftleri arasında gösteriliyor. Ancak ortaya atılan bazı iddialar çiftin evliliklerinde zor günler yaşadığını ortaya çıkarmıştı.

İddialara göre Millepied, 25 yaşında bir kadınla, eşi Portman'ı aldattı. People'a göre, bu ilişki kısa sürdü ve bitti. Portman ve eşinin, aldatma söylentilerine rağmen evliliklerini yürütmeye çalıştığı iddia edilmişti.



US Weekly'nin haberine göre, çift evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

