Naz Çağla Irmak kimdir, kaç yaşında?

Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Naz Çağla Irmak, 19 Ekim 1997 tarihinde dünyaya geldi. Hülya Gülşen'ın kızıdır. Dizi kariyerinde ilk olarak annesiyle birlikte Bizim Evin Halleri isimli yapımda kamera karşısına geçti.Bizim Evin Halleri dizisi ile profesyonel kariyerine adım atmış olsa da asıl çıkışını, 2015-2018 yılları arasında atv'de yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisi ile sağladı. 2019'da vizyona giren Çakallarla Dans 5 filminde yer aldı. En son Dostoyevski’nin Tiyatro sahnesine uyarlanan eseri "Westend – Batının Sonu" oyununda yer aldı.