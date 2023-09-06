Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı

"APAR TOPAR HASTANEYE KOŞTUK"



Hasta yatağında çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Öncel, “Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22’yi gördü. Ani bir bayılma… Apar topar hastaneye koştuk, serum tedavisi vesaire. Sigarayla da vedalaştık" ifadelerini kullandı.



Takipçilerinden ünlü şarkıcıya, "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

ADI KARŞIYAKA'DA BİR SOKAĞA VERİLDİ Öte yandan geçtiğimiz aylarda Nazan Öncel'in adı, Bostanlı ve Yalı mahalleleri arasındaki sokağa verilmişti. Nazan Öncel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Bu işaretli yerin adı artık Nazan Öncel Caddesi, verdiği sözü tutan başkana Cemil Tugay denir. Eylül gelsin, kurdele keseceğiz” ifadelerini kullanmıştı.