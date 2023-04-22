Nazan Öncel oğlunun düğününe gidemedi

Ünlü müzisyen Nazan Öncel, oğlu Serkan Öncel'in ABd'deki nikahına katılamadı.

Nazan Öncel oğlunun düğününe gidemedi

Şarkıcı ve besteci Nazan Öncel'in Salih Öncel ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Serkan Öncel, Pınar Öncel ile ABD'de nikah masasına oturdu.

Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran Nazan Öncel, oğlu Serkan'ın nikahında çekilen bu fotoğrafı paylaştı.

Öncel, yaşadığı mutluluğu "Bize de bayram böyle geldi. Bu vesileyle herkesin bayramını kutlarım" sözleriyle dile getirdi. Ancak ünlü şarkıcı, albüm hazırlığı içinde olduğu için oğlunun düğününe gidemedi.

Nazan Öncel oğlunun düğününe gidemedi - 1

Nazan Öncel, geçdiğimiz ay Mersin konserinde "Oğluma Mersin'den kız kaptık" demişti.

Nazan Öncel oğlunun düğününe gidemedi - 2

Nazan Öncel, ilk evliliğini 1973 - 1985 yılları arasında Salih Öncel ile yaptı. Öncel ikilisinin bu evlilikten Serkan adında oğulları oldu. Salih Öncel, 2017'de kanserden dolayı hayatını kaybetti.

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