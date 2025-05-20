Nazan Öncel sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Öncel, "Her şey bir kalp çarpıntısı ile başladı. Anjiyo derken nur topu gibi iki stentimiz oldu. İyiyiz diyelim iyi olalım. Bünyeyi biraz neşeye alıştırmak lazımmış meğer. Arayan soran samimiyetle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese bin teşekkür ederim. Var olunuz her daim." ifadelerini kullandı.

Nazan Öncel hastaneye kaldırıldığını "Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bir şaka yaptı sanırım. Dedim ya 'Hayat bir karış' ama yırttık.Ambulansa kadar bana eşlik eden kedim Türkan'a 'Bekle beni, sana söz geleceğim' dedim. Sabah 06.00'da döndüğümde beni cümle kapısında karşıladı. Bugün yine hastanedeyim... Anjiyo faslına geçildi... Yarın akşamki konser için sizlere bir özür borcum var. Biletleriniz geçerlidir. Lütfen affedin." sözleriyle duyurmuştu.