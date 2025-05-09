Nazan Öncel yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu

Pop müzik sanatçısı Nazan Öncel ameliyat olduğunu duyurdu.

Nazan Öncel yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu

"Gidelim Buralardan", "Sokak Kızı", "Erkekler de Yanar" gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Nazan Öncel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla korkuttu. 69 yaşındaki şarkıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabında sağlık durumu hakkında açıklama yapan Öncel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bir şaka yaptı sanırım. Dedim ya 'Hayat bir karış' ama yırttık.Ambulansa kadar bana eşlik eden kedim Türkan'a 'Bekle beni, sana söz geleceğim' dedim. Sabah 06.00'da döndüğümde beni cümle kapısında karşıladı. Bugün yine hastanedeyim... Anjiyo faslına geçildi... Yarın akşamki konser için sizlere bir özür borcum var. Biletleriniz geçerlidir. Lütfen affedin."

Nazan Öncel ameliyat oldu

Nazan Öncel ameliyat oldu

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