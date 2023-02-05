Nazan Öncel: Yedi senedir kendime hiçbir şey almıyorum

Ünlü şarkıcı ve besteci Nazan Öncel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yedi yıldır kendisine yeni bir şey almadığını ve 110 parçayla yaşama kararı aldığını söyledi.

Öncel, arttığı tweet'te, “Yedi senedir kendime hiçbir şey almıyorum, aksine diş fırçası dahil kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim. Hafifledikçe rahatladım. Sırada evi 2+1’e indirmek var. Yolun sonunda iki metre yerde yatıyoruz. ‘Ölüm var unutma diyorum’ kendime. Ben de geç uyananlardanım” dedi.

Bir takipçisinin "7 senedir aynı diş fırçası değildir heralde" yorumuna, "Tabii ki değil" yanıtını verdi. Öncel'in hayatını sadeleştirdiğine dair açıklamasına hayranlarından destek geldi.