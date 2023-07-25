Nazan Öncel: Ben kendime bile kalabalık geliyorum bazen

Daha önce iki kez evlilik yapan ünlü şarkıcı Nazan Öncel, sosyal medya hesabından kendisine sık sık evlenme teklifi geldiğini söyledi.
Konuyla ilgili video paylaşan yıldız, "Nazo, gel benimle evlen diyorlar. Gurur duydum şekerim de... Ben üç otuzu devirmişim ne yapacaksın beni bu saatten sonra?' diyorum. 'Karım ol' diyorlar. 'Peki benim böyle bir arayış içerisinde olduğumu sana kim söyledi? Ben eskisini ve yenisini üç gün arayla kaybetmişim sen bunu bir daha düşün istersen' diyorum. Arkasına bakmadan kaçıyor" dedi.
"CİDDİYETİMİ BİLEN BİLİR SULULUKLARI SEVMEM"
Öncel, "Son altı senedir birileri çıkıp 'Evlen benimle' diyor. Tamam da, 'da'sı var işte. Yalnızlık Allah'a mahsustur ama bizim gibi maddi - manevi özgürlüğünü eline almış insanların kimseye ihtiyacı yoktur. İşin aslı bu. Öte yandan ben çok sıkıcıyımdır, ciddiyetimi bilen bilir sululukları sevmem. Okur da okurum, piyanonun başından kalkmam, gezip tozmadan habire çalışırım, evin içinde bir aşağı bir yukarı gezinirken sürekli mırıldanırım, ömrümü adadığım bir mesleğim var. Bu iş yaşa - başa bakmaz, yazar da yazarım, şarkı yazmasam hikâye yazar, roman yazar, aranjman yaparım, dikiş dikerim, yün örerim resim mesim yaparım bir dakika boş duramam" ifadelerini kullandı.
"BEN KENDİME BİLE KALABALIK GELİYORUM"
Nazan Öncel sözlerine "Uykuda dinlenirim sadece. Onu da kimseyle paylaşmam. Bu benim için çok büyük bir adımdır ki bu da olacak şey değildir. Huysuz, titiz, düzen manyağı, hijyen manyağı zor beğenen biriyim; kolay değildir böyle insanlarla yaşamak. Ben kendime bile kalabalık geliyorum bazen senin haberin var mı bundan? Yok. 'Ya işte bir de bunlar var ona göre şekerim' diyecektim de artık o kadar da yıkmayayım' dedim hayallerini" diyerek devam etti.
1973'de evlendiği Salih Öncel ile 1985'te boşanan Nazan Öncel, daha sonra Akşit Togay ile nikâh masasına oturdu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- N-Life
- N-Life Magazin