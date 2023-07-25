Nazan Öncel: Ben kendime bile kalabalık geliyorum bazen

"BEN KENDİME BİLE KALABALIK GELİYORUM"



Nazan Öncel sözlerine "Uykuda dinlenirim sadece. Onu da kimseyle paylaşmam. Bu benim için çok büyük bir adımdır ki bu da olacak şey değildir. Huysuz, titiz, düzen manyağı, hijyen manyağı zor beğenen biriyim; kolay değildir böyle insanlarla yaşamak. Ben kendime bile kalabalık geliyorum bazen senin haberin var mı bundan? Yok. 'Ya işte bir de bunlar var ona göre şekerim' diyecektim de artık o kadar da yıkmayayım' dedim hayallerini" diyerek devam etti.



1973'de evlendiği Salih Öncel ile 1985'te boşanan Nazan Öncel, daha sonra Akşit Togay ile nikâh masasına oturdu.

