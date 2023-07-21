Nazan Öncel'in adı Karşıyaka'da bir sokağa verildi

"ÖNÜNDE GİDİP FOTOĞRAF ÇEKTİRECEĞİM"



Öncel’in paylaşımına yorum yapan şarkıcı Aylin Aslım “Ah! Ne güzel, ne tatlı, ne de harika bir haber ya! Önünde gidip foto çekilmek de bir hedef olarak notlarımıza yazılsın şimdi” dedi.

Nğkhet Duru da "Yakışır, canım Nazan'ım, emeğin buyük, mesajların hep net yaşadın" diye yazdı.