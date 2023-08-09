Nazlı Sabancı anne olmak için gün sayıyor: Heyecandan da öte

İki yıl önce iş insanı Hacı Sabancı ile dünyaevine giren, şimdilerde ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayan Nazlı Sabancı, son paylaşımıyla gündem oldu. Doğum için gün sayan  Sabancı, heyecanını paylaştı.

Nazlı Sabancı anne olmak için gün sayıyor: Heyecandan da öte

Uzun yıllardır devam eden birlikteliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran ve Çırağan Sarayı'nda görkemli bir tören düzenleyen Nazlı Kayı-Hacı Sabancı çifti şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

Doğum için gün sayan 8.5 aylık hamile Nazlı Sabancı, karnı burnunda pozuna “Heyecandan da öte” notunu düştü. Sabancı'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Nazlı Sabancı anne olmak için gün sayıyor: Heyecandan da öte - 1

BEBEK HABERİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Öte yandan Nazlı Sabancı, mart ayında Instagram sayfasından yayınladığı kare ile anne-baba olacaklarını duyurmuştu.

Nazlı Sabancı anne olmak için gün sayıyor: Heyecandan da öte - 2

Nazlı Sabancı, paylaşımına nazar boncuğu ve kalp emojileriyle "3" notunu düşmüştü.

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