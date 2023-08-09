Nazlı Sabancı anne olmak için gün sayıyor: Heyecandan da öte

Uzun yıllardır devam eden birlikteliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran ve Çırağan Sarayı'nda görkemli bir tören düzenleyen Nazlı Kayı-Hacı Sabancı çifti şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

Doğum için gün sayan 8.5 aylık hamile Nazlı Sabancı, karnı burnunda pozuna “Heyecandan da öte” notunu düştü. Sabancı'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.