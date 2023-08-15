Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı'nın mutlu günü: Bebeklerine kavuştular

Uzun yıllardır devam eden birlikteliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran ve Çırağan Sarayı'nda görkemli bir tören düzenleyen Nazlı Kayı-Hacı Sabancı çiftinden güzel haber geldi.

Nazlı Sabancı, Nişantaşı'nda özel bir hastanede kızını sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Ht Kulüp'te yer alan habere göre; Hacı ve Nazlı Sabancı çiftinin kızlarına Arzu Alara Sabancı adını koydukları öğrenildi.

Nazlı-Hacı Sabancı çiftini hastanede ilk olarak Hakan Sabancı ve bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Hande Erçel ziyaret etti.