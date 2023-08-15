Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı'nın mutlu günü: Bebeklerine kavuştular

Uzun yıllardır devam eden birlikteliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran ve Çırağan Sarayı'nda görkemli bir tören düzenleyen Nazlı Kayı-Hacı Sabancı çiftinden güzel haber geldi.
Nazlı Sabancı, Nişantaşı'nda özel bir hastanede kızını sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Ht Kulüp'te yer alan habere göre; Hacı ve Nazlı Sabancı çiftinin kızlarına Arzu Alara Sabancı adını koydukları öğrenildi.
Nazlı-Hacı Sabancı çiftini hastanede ilk olarak Hakan Sabancı ve bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Hande Erçel ziyaret etti.
"HEYECANDAN ÖTE"
Öte yandan Nazlı Sabancı, birkaç hafta önce karnı burnunda pozunu paylaşmış ve “Heyecandan da öte” notunu düşmüştü.
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