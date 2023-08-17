Nazlı Sabancı'dan doğum sonrası ilk paylaşım: Hoş geldin prenses

İki yıl önce nikah masasına oturan ve o günden bu yana mutlu birliktelikleri devam eden Sabancı çifti geçtiğimiz şubat ayında bebek beklediklerini duyurmuştu.

Heyecanları günden güne büyüyen Nazlı-Hacı Sabancı çiftinden güzel haber geldi. Nazlı Sabancı, Nişantaşı'nda özel bir hastanede kızını sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Ünlü çift kızlarına "Arzu Alara" adını verdi.