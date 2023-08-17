Nazlı Sabancı'dan doğum sonrası ilk paylaşım: Hoş geldin prenses

2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren iş insanı Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Bir kızları olan çiftten Nazlı Sabancı'dan doğum sonrası ilk paylaşım geldi.

Nazlı Sabancı'dan doğum sonrası ilk paylaşım: Hoş geldin prenses

İki yıl önce nikah masasına oturan ve o günden bu yana mutlu birliktelikleri devam eden Sabancı çifti geçtiğimiz şubat ayında bebek beklediklerini duyurmuştu.

Heyecanları günden güne büyüyen Nazlı-Hacı Sabancı çiftinden güzel haber geldi. Nazlı Sabancı, Nişantaşı'nda özel bir hastanede kızını sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Ünlü çift kızlarına "Arzu Alara" adını verdi.

Nazlı Sabancı'dan doğum sonrası ilk paylaşım: Hoş geldin prenses - 1

"HAYATIMIZA HOŞ GELDİN"

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Nazlı Sabancı, doğum sonrası ilk paylaşımı yaptı. Hastane odasından bir kare paylaşan Sabancı, "Hayatımıza hoş geldin prenses. Arzu Alara Sabancı" ifadelerini kullandı.

Nazlı Sabancı'dan doğum sonrası ilk paylaşım: Hoş geldin prenses - 2

Öte yandan Nazlı Sabancı'nın doğum odası ortaya çıktı. Kızı için hastane odasını özenle hazırlayan Sabancı'nın masaya koydurduğu nazar boncuğu dikkat çekti.

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