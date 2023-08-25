Nazlı Sabancı'dan eşi ve kızı ile ilk aile pozu

İş insanı Hacı Sabancı ile mutlu evliliğini bebekle taçlandıran ve 15 Ağustos'ta ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Nazlı Sabancı, kızı ve eşiyle aile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Nazlı Sabancı'dan eşi ve kızı ile ilk aile pozu

Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, 10 Ekim 2021’de Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında sade bir törenle dünyaevine girmişti. 25 Haziran 2022’de de Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün yapan çiftin ilk bebekleri de 15 Ağustos’ta dünyaya geldi.

Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı’nın adını verdiği kızı Arzu Alara ve eşiyle ilk aile pozunu verdi.

Nazlı Sabancı'dan eşi ve kızı ile ilk aile pozu - 1

“KELİMELER KİYAFETSİZ”

Nazlı Sabancı, ailece çektirdikleri fotoğrafı “Kelimeler kifayetsiz” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Nazlı Sabancı'dan eşi ve kızı ile ilk aile pozu - 2

ALARA'YA DA BABAANNE ADI UĞURLU GELSİN İNŞALLAH"

Öte yandan Arzu Sabancı da birkaç gün önce torun sevincini takipçileriyle paylaşmıştı. Sabancı, "Bana yaptıkları sürprizle beni çok duygulandırıp, gururlandırıp, çok mutlu ettiler. Adı uğurlu gelsin. Kızımız sağlıklı, analı, babalı büyüsün inşallah. Benim de ilk adım babaannemin adı Fehmiye Arzu. Alara'ya da babaanne adı uğurlu gelsin inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

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