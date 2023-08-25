Nazlı Sabancı'dan eşi ve kızı ile ilk aile pozu

ALARA'YA DA BABAANNE ADI UĞURLU GELSİN İNŞALLAH"

Öte yandan Arzu Sabancı da birkaç gün önce torun sevincini takipçileriyle paylaşmıştı. Sabancı, "Bana yaptıkları sürprizle beni çok duygulandırıp, gururlandırıp, çok mutlu ettiler. Adı uğurlu gelsin. Kızımız sağlıklı, analı, babalı büyüsün inşallah. Benim de ilk adım babaannemin adı Fehmiye Arzu. Alara'ya da babaanne adı uğurlu gelsin inşallah" ifadelerini kullanmıştı.