Nazlı Sabancı'dan eşi ve kızı ile ilk aile pozu

Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, 10 Ekim 2021’de Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında sade bir törenle dünyaevine girmişti. 25 Haziran 2022’de de Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün yapan çiftin ilk bebekleri de 15 Ağustos’ta dünyaya geldi.
Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı’nın adını verdiği kızı Arzu Alara ve eşiyle ilk aile pozunu verdi.
“KELİMELER KİYAFETSİZ”
Nazlı Sabancı, ailece çektirdikleri fotoğrafı “Kelimeler kifayetsiz” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
ALARA'YA DA BABAANNE ADI UĞURLU GELSİN İNŞALLAH"
Öte yandan Arzu Sabancı da birkaç gün önce torun sevincini takipçileriyle paylaşmıştı. Sabancı, "Bana yaptıkları sürprizle beni çok duygulandırıp, gururlandırıp, çok mutlu ettiler. Adı uğurlu gelsin. Kızımız sağlıklı, analı, babalı büyüsün inşallah. Benim de ilk adım babaannemin adı Fehmiye Arzu. Alara'ya da babaanne adı uğurlu gelsin inşallah" ifadelerini kullanmıştı.
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