Nazlı Sabancı'dan karnı burnunda yeni pozlar

İki yıl önce Hacı Sabancı ile dünyaevine giren Nazlı Sabancı, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Sabancı, tatilde verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Nazlı Sabancı'dan karnı burnunda yeni pozlar

Uzun yıllardır devam eden birlikteliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran ve Çırağan Sarayı'nda görkemli bir tören düzenleyen Nazlı Kayı-Hacı Sabancı çifti bebek heyecanı yaşıyor.

Şimdilerde yat tatilinde olan çiftten Nazlı Sabancı, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Nazlı Sabancı'dan karnı burnunda yeni pozlar - 1

Önümüzdeki ay kızını kucağına almaya hazırlanan Sabancı, teknede objektif karşısına geçti.

Siyah uzun elbisesiyle poz veren Nazlı Sabancı'nın fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Nazlı Sabancı'dan karnı burnunda yeni pozlar - 2

BEBEK HABERİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Öte yandan Nazlı Sabancı, mart ayında Instagram sayfasından yayınladığı kare ile anne-baba olacaklarını duyurmuştu. Sabancı, paylaşımına nazar boncuğu ve kalp emojileriyle "3" notunu düşmüştü.

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