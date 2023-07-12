Nazlı Sabancı'dan karnı burnunda yeni pozlar

Uzun yıllardır devam eden birlikteliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran ve Çırağan Sarayı'nda görkemli bir tören düzenleyen Nazlı Kayı-Hacı Sabancı çifti bebek heyecanı yaşıyor.

Şimdilerde yat tatilinde olan çiftten Nazlı Sabancı, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı.