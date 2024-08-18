Nazlı Sabancı'dan kızı Arzu Alara'ya: İyi ki doğdun canımın içi

Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, 10 Ekim 2021’de Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında sade bir törenle dünyaevine girmişti. 25 Haziran 2022’de de Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün yapan çiftin ilk bebekleri de 15 Ağustos 2023'te dünyaya geldi.Ünlü çift, kızlarına Arzu Alara adını verdi. Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı'nın henüz yüzünü göstermediği kızları Arzu Alara, 1 yaşına bastı. Ünlü çift, çocuklarının doğum gününü teknede kutladı.

Nazlı Sabancı, kutlamadan bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Sabancı, eşi ve kızıyla fotoğrafına "İyi ki doğdun canımın içi" notunu düştü.