Nebahat Çehre, Filiz Akın'ı andı: Gözlerim yaşlar içinde kaldı

Aşk-ı Memnu'daki Firdevs Yöreoğlu karakteriyle hafızalara kazınan ve uzun süredir herhangi bir projede rol almayan Nebahat Çehre, birkaç ay önce vefat eden Filiz Akın'ı duygusal bir paylaşımla andı.

"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUZ"

82 yaşındaki usta oyuncu, paylaşımında ''Canım Filiz, Instagram önüme çıkardı yorumunu, gözlerim yaşlar içinde kaldı. Seni tanımış olmak, seninle arkadaş olmak, seninle dost olmak ne büyük mutluluktu. Yerin hiç dolmayacak. Yattığın yer ışıkla dolsun. Seni çok özlüyoruz'' ifadelerini kullandı.