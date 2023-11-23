Nebahat Çehre'den Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'a tebrik

Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu’dan 13 yıl sonra tekrar bir araya geldikleri "İstanbul İçin Son Çağrı" filminin galası dün akşam gerçekleşti. Nebahat Çehre de eski rol arkadaşlarının heyecanını paylaştı.

Nebahat Çehre'den Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'a tebrik

Türk televizyonuna damga vuran yapımlardan biri olan ve 2008-2010 yılları arasında ekrana gelen "Aşk-ı Memnu"da başrolleri paylaşan ile , 13 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği "İstanbul İçin Son Çağrı" filminde başrolleri paylaşan Tatlıtuğ ile Saat, galada buluştu.

Nebahat Çehre'den Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'a tebrik - 1
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ 13 yıl sonra yeniden bir arada

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ 13 yıl sonra yeniden bir arada

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"YOLUNUZ AÇIK OLSUN GÜZEL ÇOCUKLARIM"

İkilinin heyecanına Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşları Nebahat Çehre hesabından yaptığı paylaşımla ortak oldu.

Nebahat Çehre'den Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'a tebrik - 2

Aşk-ı Memnu'daki "Firdevs Yöreoğlu" karakteriyle hafızalara kazınan Nebahat Çehre, ikilinin filmden karelerini paylaşıp "Yolunuz açık olsun. Benim güzel çocuklarım" ifadelerini kullandı.

Nebahat Çehre'den Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'a tebrik - 3

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer de Çehre'nin paylaşımına kalpli göz emojisiyle yorum yaptı.

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