Nebahat Çehre'den Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'a tebrik

Türk televizyonuna damga vuran yapımlardan biri olan ve 2008-2010 yılları arasında ekrana gelen "Aşk-ı Memnu"da başrolleri paylaşan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ, 13 yıl sonra yeniden bir araya geldi.



OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği "İstanbul İçin Son Çağrı" filminde başrolleri paylaşan Tatlıtuğ ile Saat, galada buluştu.



Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ 13 yıl sonra yeniden bir arada Haberi Görüntüle "YOLUNUZ AÇIK OLSUN GÜZEL ÇOCUKLARIM" İkilinin heyecanına Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşları Nebahat Çehre sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortak oldu.

Aşk-ı Memnu'daki "Firdevs Yöreoğlu" karakteriyle hafızalara kazınan Nebahat Çehre, ikilinin filmden karelerini paylaşıp "Yolunuz açık olsun. Benim güzel çocuklarım" ifadelerini kullandı. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer de Çehre'nin paylaşımına kalpli göz emojisiyle yorum yaptı.