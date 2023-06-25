Nebahat Çehre'den Bihter Ziyagil paylaşımı

Dizinin finalinden yıllar geçmesine rağmen Bihter Ziyagil her ölüm yıl dönümünde anılmaya devam ediliyor.

Dizide Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat veren Nebahat Çehre de Bihter Ziyagil'i andı.

"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUZ KIZIM"

Instagram heabından paylaşım yapan Çehre, "Bir kitaptan okuduğum sözlerle elveda kızım: Sessizlikle nasıl konuşulur şimdi onu öğreniyorum...Bihter Ziyagil seni çok özlüyoruz kızım" ifadelerini kullandı.