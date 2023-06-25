Nebahat Çehre'den Bihter Ziyagil paylaşımı

Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre'nin paylaştığı "Aşk-ı Memnu", 2008-2010 yılları arasında izleyiciyle buluştu.
Gerek senaryosu, gerek oyuncu kadrosuyla çok beğenilen dizi, 24 Haziran tarihinde final yaptı.
Final bölümünde, aşkı ve evliliği arasında kalan Bihter Ziyagil, intihar ederek hayatına son verdi. Ziyagil'in ölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Dizinin finalinden yıllar geçmesine rağmen Bihter Ziyagil her ölüm yıl dönümünde anılmaya devam ediliyor.
Dizide Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat veren Nebahat Çehre de Bihter Ziyagil'i andı.
"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUZ KIZIM"
Instagram heabından paylaşım yapan Çehre, "Bir kitaptan okuduğum sözlerle elveda kızım: Sessizlikle nasıl konuşulur şimdi onu öğreniyorum...Bihter Ziyagil seni çok özlüyoruz kızım" ifadelerini kullandı.
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