Necla Nazır hastaneye kaldırıldı

"DEMEK Kİ KIYMETLİ BİRİYMİŞ"

Ferdi Tayfur'ın vefatının ardında Necla Nazır yaptığı ilk açıklamada

"Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" ifadelerini kullandı.



BABA-KIZ GERİLİMİNE DAHİL OLMUŞTU



Son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Ferdi Tayfur kızının "Tayfur" soyadı ile marka oluşturmasının hemen ardından kendi soyadını kullanmasına yasak getirmişti.

Baba kız arasındaki gerilime anne Necla Nazır da dahil olmuş ve "Ne yaptı Tuğçe sana. Ne malında ne mülkünde gözü olmadı. Ben evladımın, torunlarımın rızkını senin etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın?" şeklinde açıklama yapmıştı.