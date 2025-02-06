Necla Nazır hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı Necla Nazır böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırıldı.
Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır'dan üzen haber geldi. Sabah'ın haberine göre, 68 yaşındaki oyuncu hastaneye kaldırıldı. Hastanede görüntülenen Nazır'ın, böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Ferdi Tayfur'un cenaze namazında yaşanan tartışma sonrası Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur ve damadı uzun süre gündemdeydi.
"DEMEK Kİ KIYMETLİ BİRİYMİŞ"
Ferdi Tayfur'ın vefatının ardında Necla Nazır yaptığı ilk açıklamada
"Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" ifadelerini kullandı.
BABA-KIZ GERİLİMİNE DAHİL OLMUŞTU
Son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Ferdi Tayfur kızının "Tayfur" soyadı ile marka oluşturmasının hemen ardından kendi soyadını kullanmasına yasak getirmişti.
Baba kız arasındaki gerilime anne Necla Nazır da dahil olmuş ve "Ne yaptı Tuğçe sana. Ne malında ne mülkünde gözü olmadı. Ben evladımın, torunlarımın rızkını senin etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın?" şeklinde açıklama yapmıştı.
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