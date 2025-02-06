Necla Nazır kimdir, neden gündem oldu? (Necla Nazır'ın hayat hikayesi)

"Sinema Güzeli" olarak tanınan Necla Nazır, 16 Nisan 1956 tarihinde dünyaya geldi. Sinemaya adım atmadan önce fabrikada işçi olarak çalışıyordu. 16 yaşında Ben Doğarken Ölmüşüm isimli filmle Yeşilçam’a katılan oyuncu, sektörün güzel ve masum yüzlü kadın oyuncusu olarak gösterilmiştir. Nazır'ın Sende… Uzadı Geceler isimli bir müzik albümü bulunmaktadır

Necla Nazır, bir televizyon kanalında "Hanımlar Buyurun" isimli programın sunuculuğunu yapmıştır.



2018 yılında 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmiştir.



Necla Nazır, ünlü sanatçı Ferdi Tayfur ile uzun süreli bir ilişki yaşamış ve çiftin Tuğçe Tayfur adında bir kızları olmuştur. Ancak, 29 yıl süren birlikteliklerinin ardından çift 2007 yılında ayrılmıştır.