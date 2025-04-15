Nehir Erdoğan Mardin'de: 16 yıl sonra aynı pozu verdi

Son olarak Yasak Elma adlı dizide boy gösteren Nehir Erdoğan, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, Mardin Midyat'a gitti.

2009 yılında bir proje için gittiği Mardin'i yeniden ziyaret eden Nehir Erdoğan, aynı yerlerde bir kez daha objektif karşısına geçti.