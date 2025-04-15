Nehir Erdoğan Mardin'de: 16 yıl sonra aynı pozu verdi

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Nehir Erdoğan, Mardin'e gitti. Seneler önce fotoğraf çektirdiği yerde yeni pozlar veren ünlü oyuncu, bu kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Nehir Erdoğan Mardin'de: 16 yıl sonra aynı pozu verdi

Son olarak Yasak Elma adlı dizide boy gösteren Nehir Erdoğan, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Zaman zaman paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, Mardin Midyat'a gitti.

2009 yılında bir proje için gittiği Mardin'i yeniden ziyaret eden Nehir Erdoğan, aynı yerlerde bir kez daha objektif karşısına geçti.

Nehir Erdoğan Mardin'de: 16 yıl sonra aynı pozu verdi - 1

SENELER SONRA AYNI POZLAR

Oyuncu Nehir Erdoğan, hesabından 2009 ve 2025'te Mardin'de verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Nehir Erdoğan Mardin'de: 16 yıl sonra aynı pozu verdi - 2

Yabancı Damat dizisiyle şöhreti yakalayan ünlü isim, paylaşımına Nova Norda'nın 'Varım' şarkısından, "Dedim ki bak, yıldızlar baki, sınırlar hayali; aramıyorum" alıntısını ekledi.

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