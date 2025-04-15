Nehir Erdoğan Mardin'de: 16 yıl sonra aynı pozu verdi
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Nehir Erdoğan, Mardin'e gitti. Seneler önce fotoğraf çektirdiği yerde yeni pozlar veren ünlü oyuncu, bu kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Son olarak Yasak Elma adlı dizide boy gösteren Nehir Erdoğan, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, Mardin Midyat'a gitti.
2009 yılında bir proje için gittiği Mardin'i yeniden ziyaret eden Nehir Erdoğan, aynı yerlerde bir kez daha objektif karşısına geçti.
SENELER SONRA AYNI POZLAR
Oyuncu Nehir Erdoğan, sosyal medya hesabından 2009 ve 2025'te Mardin'de verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
Yabancı Damat dizisiyle şöhreti yakalayan ünlü isim, paylaşımına Nova Norda'nın 'Varım' şarkısından, "Dedim ki bak, yıldızlar baki, sınırlar hayali; aramıyorum" alıntısını ekledi.
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