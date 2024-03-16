Nermin Bezmen'den duygusal Tolga Savacı paylaşımı: İyi ki sevmişim seni, iyi ki sevmişsin beni

İşte Bezmen'in paylaşımı:

"Ah bir tanem, nasıl rüya gibi bir yaz akşamıydı. Kuruçeşme'de İl Divo konseriyle romantizmin bulutlarında dolaşmıştık. Aşktan, mutluluktan, aryalardan, mehtaptan, Boğaziçi'nin sihirinden sarhoştuk. Ilık bir rüzgâr vardı gecemizi okşayan. Bebek'e, yuvamıza "Yürüyelim" dedik. Bayılırdık el ele yürümeye. Daha yolun başında, sandaletimin bağcığı kopuverdi.

'Taksi durdurayım aşkım' dedin. 'Hiç gerek yok sevgilim' dedim. Çıkardım sandaletlerimi, kağıt mendillerime sarıp koydum çantama. Tuttum yine o aşkla bekleyen elini, 'Haydi yürüyelim' dedim" ifadelerini kullandı.

Bezmen sözlerine "Ciddi misin?', 'Evet canım taksiye binip bu keyfi kaçıramayız'. Hayretle bakıp bir mutlu kahkaha attın, 'İşte benim kadınım!' Ellerimiz sımsıkı, ben yalın ayak, yola koyulduk, Ayşe Sultan'ın tepesine kadar. Yakalanmışız o arada kameraya... İyi ki bir tanem, iyi ki kaçırmamışız o minik ara zaman güzelliklerini. Şimdi hepsi bir arada, dev bir mutluluk ekranından yansıyorlar. İyi ki sevmişim seni, iyi ki sevmişsin beni. Hasretle, aşkla kucaklıyorum seni. Not: Sevgili Sucan çıkarmış arşivinden..." diye devam etti.