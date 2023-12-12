Neşe Erberk'in üçüz kızları 24 oldu: İyi ki doğurmuşum

"İYİ Kİ DOĞMUŞSUNUZ"

Kızlarının doğum günü kutlamasından kareleri yayınlayan Neşe Erberk, paylaşımına "İyi ki doğmuşsunuz... İyi ki doğurmuşum. Üç nesil bir arada kutlamanın keyfini yaşıyoruz" ifadelerini not düştü. Erberk'in paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.