Neşe Erberk'in üçüz kızları 24 oldu: İyi ki doğurmuşum

1983'te Türkiye Güzeli, 1984 yılında da Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk, 1999 yılında Ayk Gurdikyan ile dünyaevine girmişti. Çift aynı yıl üçüzleri Alin, Lara ve Selin’i kucağına almıştı.
Erberk’in kızları 24 yaşına bastı. Ünlü isim, üçüzlerinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
"İYİ Kİ DOĞMUŞSUNUZ"
Kızlarının doğum günü kutlamasından kareleri yayınlayan Neşe Erberk, paylaşımına "İyi ki doğmuşsunuz... İyi ki doğurmuşum. Üç nesil bir arada kutlamanın keyfini yaşıyoruz" ifadelerini not düştü. Erberk'in paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
ANNESİNİN İZİNDEN GİTTİ
Öte yandan Neşe Erberk'in kızlarından Selin Erbek Gurdikyan, 2022 yılında Miss Turkey yarışmasına katılmış ve üçüncü olmuştu. Selin Gurdikyan daha sonra Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi temsil etmişti.
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