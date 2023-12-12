Neşe Erberk'in üçüz kızları 24 oldu: İyi ki doğurmuşum

Türkiye eski güzeli Neşe Erberk, üçüz kızlarının doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla kutladı.

Neşe Erberk'in üçüz kızları 24 oldu: İyi ki doğurmuşum

1983'te Türkiye Güzeli, 1984 yılında da Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk, 1999 yılında Ayk Gurdikyan ile dünyaevine girmişti. Çift aynı yıl üçüzleri Alin, Lara ve Selin’i kucağına almıştı.

Erberk’in kızları 24 yaşına bastı. Ünlü isim, üçüzlerinin doğum gününü hesabından kutladı.

Neşe Erberk'in üçüz kızları 24 oldu: İyi ki doğurmuşum - 1

"İYİ Kİ DOĞMUŞSUNUZ"

Kızlarının doğum günü kutlamasından kareleri yayınlayan Neşe Erberk, paylaşımına "İyi ki doğmuşsunuz... İyi ki doğurmuşum. Üç nesil bir arada kutlamanın keyfini yaşıyoruz" ifadelerini not düştü. Erberk'in paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Selin Gurdikyan Miss Supranational yarışmasında ilk 24’e giremedi

Selin Gurdikyan Miss Supranational yarışmasında ilk 24’e giremedi

Haberi Görüntüle

ANNESİNİN İZİNDEN GİTTİ

Öte yandan Neşe Erberk'in kızlarından Selin Erbek Gurdikyan, 2022 yılında Miss Turkey yarışmasına katılmış ve üçüncü olmuştu. Selin Gurdikyan daha sonra Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi temsil etmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...