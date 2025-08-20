Neşet Ertaş'ın kardeşine hemşehrilerinden destek

Son zamanlarda maddi imkansızlıklar yaşayan Ertaş, bütçesine göre uygun bir ev aramaya başladı. Ertaş'ın ev aradığını öğrenen Kırşehirli hemşehrileri duruma kayıtsız kalmadı ve kendisi için kiralık bir ev buldu. Ali Ertaş, Konak ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde tutulan ve tüm masrafları karşılanan yeni eve taşınmanın mutluluğunu yaşadı. Memleketi Kırşehir'den birçok kişinin yardımda bulunmak için aradığını belirten Ertaş, "Geniş bir ev bulamadık. Kırşehirliler geldi. 'Sana bir ev tutalım' dediler. Sağ olsunlar. Yine de geniş bir ev arıyorlar. Bulduğumuz an oraya geçiş yapacağız. O zamana kadar idare ediyoruz" diye konuştu.

"AĞABEYİMLE YILLARCA BERABER YAŞADIK"



"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen ağabeyi Neşet Ertaş ile olan anılarına da değinen Ertaş, şunları söyledi:



"Bir konser olurdu. Ağabeyim, 'Kardeşim şu sazı hazırla, gidelim' derdi. Her yere birlikte giderdik, evde de dışarıda da beraberdik. Birbirimize yardımcı olurduk. O beni yormak istemezdi. Ben onu yormak istemezdim. Rahat rahat giderdik. Yıllarca rahmetli olana kadar beraber yaşadık. Kendini sevdiren, saydıran ve sayılan bir kişiydi. Müzikleri halen çalınıyor, söyleniyor."