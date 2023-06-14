Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden mutluluk pozu

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun "Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüş ve 2016 yılında dünyaevine girmişti.
Ünlü çiftten Kadir Doğulu, gittiği eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenmişti. Bunun ardından boşanacakları iddia edilen çiftten haftalar sonra ilk fotoğraf geldi.
KIBRIS'A GİTTİLER
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden oyuncu çift, arkadaşlarına poz verdi. Keyifli halleri dikkat çeken Atagül ile Doğulu'yu görenler "boşanma yok" yorumlarını yaptılar.
"HER ŞEY YOLUNDA" MESAJI VERDİ
Eşine verdiği pozları da takipçileriyle paylaşan Neslihan Atagül, bir kez daha "her şey yolunda" mesajını verdi.
Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinin fotoğrafları kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.
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