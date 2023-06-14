Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden mutluluk pozu

Sık sık boşanma iddialarıyla gündeme gelen geçtiğimiz haftalarda aralarında soğuk rüzgarlar estiği öne sürülen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, tatile çıktı. Oyuncu çift, mutluluk pozlarıyla gündem oldu.

Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden mutluluk pozu

ile 'nun "Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüş ve 2016 yılında dünyaevine girmişti.

Ünlü çiftten Kadir Doğulu, gittiği eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenmişti. Bunun ardından boşanacakları iddia edilen çiftten haftalar sonra ilk fotoğraf geldi.

Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden mutluluk pozu - 1

KIBRIS'A GİTTİLER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden oyuncu çift, arkadaşlarına poz verdi. Keyifli halleri dikkat çeken Atagül ile Doğulu'yu görenler "boşanma yok" yorumlarını yaptılar.

Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden mutluluk pozu - 2

"HER ŞEY YOLUNDA" MESAJI VERDİ

Eşine verdiği pozları da takipçileriyle paylaşan Neslihan Atagül, bir kez daha "her şey yolunda" mesajını verdi.

Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinin fotoğrafları kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

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