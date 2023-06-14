Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden mutluluk pozu

"HER ŞEY YOLUNDA" MESAJI VERDİ

Eşine verdiği pozları da takipçileriyle paylaşan Neslihan Atagül, bir kez daha "her şey yolunda" mesajını verdi.



Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinin fotoğrafları kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.