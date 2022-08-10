Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun başrolde olduğu 'Gecenin Ucunda' sete çıktı

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun başrolde olduğu yakında Star'da yayınlanmaya başlayacak 'Gecenin Ucunda' dizisi sete çıktı. Setten ilk fotoğraf da yayınlandı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun başrolde olduğu 'Gecenin Ucunda' sete çıktı

Haberler 10.08.2022 - 10:26

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TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Alim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, yakında Star'da yayınlanmaya başlayacak 'Gecenin Ucunda' dizisi sete çıktı.

Dizi ekibi ve oyuncuları setin ilk gününde neşeli bir ortamda bir araya gelirken, yeni sezonda televizyon dünyasına damgasını vurmaya hazırlanan proje için heyecan yüksekti.

Peride Celal’in 'Gecenin Ucunda' isimli romanından uyarlanan mücadele içinde bir aşk hikayesini ekrana getirecek.

Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür’a ait ‘Gecenin Ucunda’nın oyuncu kadrosunda; , Kadir Doğulu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Bertan Asllani, Özge Özder, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

Star ekranında seyirci ile buluşmaya hazırlanan 'Gecenin Ucunda', iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

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