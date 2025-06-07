Neslihan Atagül'den oğlu Aziz ile yeni paylaşım

Geçtiğimiz haftalarda anne olan Neslihan Atagül, oğlunun fotoğrafını paylaştı.

Neslihan Atagül'den oğlu Aziz ile yeni paylaşım

Fatih Harbiye dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen ile , 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Oğullarına kavuşan ikili, bebeklerine Aziz adını verdi.

Neslihan Atagül'den oğlu Aziz ile yeni paylaşım - 1

32 yaşındaki Atagül, oğlu Aziz'in yeni karesini paylaştı.

Oyuncu paylaşımına "Bayram şekeriniz bizden." notunu düştü.

Neslihan Atagül'den oğlu Aziz ile yeni paylaşım - 2

"OĞLUM OLACAĞINI HEP HİSSETTİM"

Atagül daha önceki açıklamalarında "Çocukluğumundan beri erkek çocuğumun olacağını hissediyordum..." ifadelerini kullanmıştı.

Neslihan Atagül'den minik oğluyla yeni kare

Neslihan Atagül'den minik oğluyla yeni kare

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