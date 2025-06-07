Neslihan Atagül'den oğlu Aziz ile yeni paylaşım
Geçtiğimiz haftalarda anne olan Neslihan Atagül, oğlunun fotoğrafını paylaştı.
Fatih Harbiye dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Oğullarına kavuşan ikili, bebeklerine Aziz adını verdi.
32 yaşındaki Atagül, oğlu Aziz'in yeni karesini paylaştı.
Oyuncu paylaşımına "Bayram şekeriniz bizden." notunu düştü.
"OĞLUM OLACAĞINI HEP HİSSETTİM"
Atagül daha önceki açıklamalarında "Çocukluğumundan beri erkek çocuğumun olacağını hissediyordum..." ifadelerini kullanmıştı.
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