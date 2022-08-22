Neslihan Atagül'e 'Gecenin Ucunda'nın setinde doğum günü sürprizi

Yakında Star TV 'de yayınlanmaya başlayacak 'Gecenin Ucunda' nın çekimleri geçtiğimiz hafta başladı. TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, yeni sezonda televizyon dünyasına damga vurmaya hazırlanan projenin yıldız isimlerinden Neslihan Atagül Doğulu ’ya sette doğum günü sürprizi yapıldı. Oyuncu arkadaşları ve set ekibinin organize ettiği kutlamada Neslihan Atagül Doğulu için pasta kesildi.

Star TV ekranında seyirci ile buluşmaya hazırlanan ‘Gecenin Ucunda’, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.



‘Gecenin Ucunda’ yeni sezonda Star TV’de.