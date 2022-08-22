Neslihan Atagül'e 'Gecenin Ucunda'nın setinde doğum günü sürprizi

Haberler - ntv.com.tr 22.08.2022 - 09:44
Yakında Star TV'de yayınlanmaya başlayacak 'Gecenin Ucunda'nın çekimleri geçtiğimiz hafta başladı.
TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, yeni sezonda televizyon dünyasına damga vurmaya hazırlanan projenin yıldız isimlerinden Neslihan Atagül Doğulu’ya sette doğum günü sürprizi yapıldı.
Oyuncu arkadaşları ve set ekibinin organize ettiği kutlamada Neslihan Atagül Doğulu için pasta kesildi.
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Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür’a ait ‘Gecenin Ucunda’nın oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Bertan Asllani, Özge Özder, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.
Star TV ekranında seyirci ile buluşmaya hazırlanan ‘Gecenin Ucunda’, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
‘Gecenin Ucunda’ yeni sezonda Star TV’de.