Nesrin Cavadzade hastanelik oldu: Sete koltuk değnekleriyle geldi
Son dönemde oynadığı dizi ve sinema projeleriyle konuşulan Nesrin Cavadzade fazla spor yüzünden hastanelik oldu.
Sandık Kokusu dizisindeki rolüyle adından söz ettiren oyuncu Nesrin Cavadzade hastanelik oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, set çıkışı çifte antrenman yapan oyuncunun fazla spordan kalça kemiklerinde ödem oluştu.
Doktorunun 6 hafta istirahat verdiği oyuncu 10 gün setten uzak kaldı. Temel ihtiyaçları dışında yürümesi de yasak olan oyuncu yoğun fizik tedavi gördü.
Evde fazla hareket etmeden yatan ve dinlenen oyuncu kendisini çalışmaya hazır hissedince koltuk değnekleriyle işbaşı yaptı.
Sete koltuk değnekleriyle gelen Nesrin Cavadzade o anları sosyal medya hesabında paylaştı.
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