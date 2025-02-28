Nesrin Cavadzade hastanelik oldu: Sete koltuk değnekleriyle geldi

Son dönemde oynadığı dizi ve sinema projeleriyle konuşulan Nesrin Cavadzade fazla spor yüzünden hastanelik oldu.

Nesrin Cavadzade hastanelik oldu: Sete koltuk değnekleriyle geldi

Sandık Kokusu dizisindeki rolüyle adından söz ettiren oyuncu hastanelik oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, set çıkışı çifte antrenman yapan oyuncunun fazla spordan kalça kemiklerinde ödem oluştu.

Doktorunun 6 hafta istirahat verdiği oyuncu 10 gün setten uzak kaldı. Temel ihtiyaçları dışında yürümesi de yasak olan oyuncu yoğun fizik tedavi gördü.

Nesrin Cavadzade hastanelik oldu: Sete koltuk değnekleriyle geldi - 1

Evde fazla hareket etmeden yatan ve dinlenen oyuncu kendisini çalışmaya hazır hissedince koltuk değnekleriyle işbaşı yaptı.

Nesrin Cavadzade hastanelik oldu: Sete koltuk değnekleriyle geldi - 2

Sete koltuk değnekleriyle gelen o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

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