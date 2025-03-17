Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin aşklarını ilan etti
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade ile rol arkadaşı Pamir Pekin'in aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ünlü çift, birlikteliklerini sosyal medya üzerinden ilan etti.
Daha önce Yasak Elma, Ağır Roman Yeni Dünya, Bizim Hikaye gibi yapımlarda rol alan Nesrin Cavadzade, oyunculuk performansının yanında sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da dikkat çekiyor.
Son dönemde aşk iddialarıyla adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz haftalarda Sandık Kokusu'ndaki partneri Pamir Pekin ile yaptığı paylaşımla kafaları karıştırmıştı.
SET AŞKI GERÇEK OLDU
Ekranlara veda etmeye hazırlanan Sandık Kokusu dizisinde birbirlerine aşık iki kişiyi canlandıran Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in rol arkadaşlıkları aşka dönüştü.
Daha önce de aşk iddialarıyla gündeme gelen ikiliden Pamir Pekin, sosyal medya hesabından Nesrin Cavadzade'yle birlikte fotoğraflarını paylaştı.
Oyuncu çift, böylelikle birlikteliklerini sosyal medyadan ilan etmiş oldu.
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