Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin aşklarını ilan etti

Daha önce Yasak Elma, Ağır Roman Yeni Dünya, Bizim Hikaye gibi yapımlarda rol alan Nesrin Cavadzade, oyunculuk performansının yanında sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Son dönemde aşk iddialarıyla adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz haftalarda Sandık Kokusu'ndaki partneri Pamir Pekin ile yaptığı paylaşımla kafaları karıştırmıştı.