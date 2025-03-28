Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den mutluluk pozu

SANTORİNİ'YE GİTTİLER

Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin, aşklarını duyurduktan sonra tatil için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmişti. Tatil karelerini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü çift, bu kez Santorini'ye gitti.