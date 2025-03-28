Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den mutluluk pozu

Kısa bir süre önce dizideki aşkları gerçeğe dönen Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin, birlikteliklerini ilan etmişti. Aşkları dolu dizgin devam eden ünlü çiftten yeni bir poz geldi.

Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den mutluluk pozu

Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren 'nin Sandık Kokusu'ndaki partneri Pamir Pekin ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkilinin rol arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü.

Oyuncu çift, geçtiğimiz günlerde hesaplarından paylaştıkları karelerle aşklarını ilan etmişti.

Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den mutluluk pozu - 1

SANTORİNİ'YE GİTTİLER

ile Pamir Pekin, aşklarını duyurduktan sonra tatil için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmişti. Tatil karelerini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü çift, bu kez Santorini'ye gitti.

Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den mutluluk pozu - 2

Pamir Pekin, hesabından ile birlikte çekilmiş yeni bir fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına; "Yok be abi" notunu düştü.

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