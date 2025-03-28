Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den mutluluk pozu
Kısa bir süre önce dizideki aşkları gerçeğe dönen Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin, birlikteliklerini ilan etmişti. Aşkları dolu dizgin devam eden ünlü çiftten yeni bir poz geldi.
Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Nesrin Cavadzade'nin Sandık Kokusu'ndaki partneri Pamir Pekin ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkilinin rol arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü.
Oyuncu çift, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelerle aşklarını ilan etmişti.
SANTORİNİ'YE GİTTİLER
Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin, aşklarını duyurduktan sonra tatil için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmişti. Tatil karelerini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü çift, bu kez Santorini'ye gitti.
Pamir Pekin, sosyal medya hesabından Nesrin Cavadzade ile birlikte çekilmiş yeni bir fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına; "Yok be abi" notunu düştü.
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