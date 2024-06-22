Nevbahar Koç kimdir? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç kaç yaşında, nereli?

Nevbahar Koç, 10 Mart 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Turgut Demirağ ile Afet Demirağ’ın (daha sonra Karacan) kızı, Rahmi M. Koç ile Çiğdem Koç’un (daha sonra Simavi) üçüncü oğlu Ali Koç’un eşidir.



İlk öğrenimini ABD’de, ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayan Koç, 1996 yılında Los Angeles’taki Loyola Marymount Üniversitesi’nden güzel sanatlar dalında lisans derecesini aldı.



21 Ekim 2005 tarihinde Ali Y. Koç’la evlenmiş, çiftin Leyla Sadberk ve Kerim Rahmi adında iki çocuğu olmuştur.



Halen Açık Kapı Sosyal Sorumluluk Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Nevbahar Koç’un İrem Kınay’la birlikte yazdığı ve Boğaziçi’ndeki 20 yalının tanıtıldığı Bosphorus Private kitabı 2017 yılında yayımlanmıştır.

