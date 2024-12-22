Nevra Serezli: İkinci çocuğum kız olmadı diye günlerce ağladım

Usta sanatçı Nevra Serezli, Küçük oğlu Selim Serezli ile birlikte Murat Evgin'in YouTube programına konuk oldu.



Murat Evgin'in; “Selim Ağabey, tam kariyerinizin ortasında doğdu. Duygularınız ne olmuştu?” diye, sorması üzerine Nevra Serezli, "“Doğruyu söyleyeyim mi?" dedi.



"HEMŞİRE GELİP, BENİ PAYLADI"

Usta sanatçı, sözlerine "Kız olmadığı için çok üzülmüş, günlerce ağlamıştım. Murat’ı, doğurmuştum. İkinci çocuk hayalim kız çocuktu. Hastanede Selim’i, görmek istemedim. İkinci gün hemşire gelip, beni payladı. Sen ne biçim annesin! Sapasağlam bir çocuk doğurmuşsun getiriyorum yanına dedi ve Selim’i, getirdi" diye devam etti.

