Nevra Serezli: İkinci çocuğum kız olmadı diye günlerce ağladım
Usta oyuncu Nevra Serezli, küçük oğlu Selim Serezli ile konuk olduğu programda ikinci çocuğunun kız olmasını istediğini itiraf etti. Serezli, "Hastanede, Selim'i görmek istemedim" ifadelerini kullandı.
Usta sanatçı Nevra Serezli, Küçük oğlu Selim Serezli ile birlikte Murat Evgin'in YouTube programına konuk oldu.
Murat Evgin'in; “Selim Ağabey, tam kariyerinizin ortasında doğdu. Duygularınız ne olmuştu?” diye, sorması üzerine Nevra Serezli, "“Doğruyu söyleyeyim mi?" dedi.
"HEMŞİRE GELİP, BENİ PAYLADI"
Usta sanatçı, sözlerine "Kız olmadığı için çok üzülmüş, günlerce ağlamıştım. Murat’ı, doğurmuştum. İkinci çocuk hayalim kız çocuktu. Hastanede Selim’i, görmek istemedim. İkinci gün hemşire gelip, beni payladı. Sen ne biçim annesin! Sapasağlam bir çocuk doğurmuşsun getiriyorum yanına dedi ve Selim’i, getirdi" diye devam etti.
"METİN'İ KAYBETTİĞİMİZDE BANA KOL KANAT GERDİLER"
Murat Evgin'in; "Anne oğul ilişkinizde ‘Benim oğlum büyüdü’ dediğiniz dönem hangisi?" diye sorması üzerine Nevra Serezli, şu cevabı verdi:
"Metin’i kaybettiğimizde Selim’in ve Murat’ın büyüdüğünü anladım. Arkamda oldular, bana çok kol kanat gerdiler."
Nevra Serezli, kendisi gibi oyuncu Metin Serezli ile 1968 yılında dünyaevine girmişti. Murat ve Selim adında iki oğlu bulunan ünlü çiftin mutlu birlikteliği Metin Serezli'nin 2013'teki vefatına kadar sürdü.
Nevra Serezli'nin büyük oğlu Murat Serezli, oyunculuk yaparken; Küçük oğlu Selim Serezli ise müzik sektörünün başarılı isimleri arasında yer alıyor.
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