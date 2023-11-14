Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler kimdir, ne iş yapıyor? Kara para aklama iddiasıyla gündeme geldi

Kara para aklama iddiasıyla sosyal medya gündemine düşen Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin hayatları hakkında bilgiler soruşturulmaya başladı. Bu Tarz Benim ve İşte Benim Stilim yarışmalarıyla tanınan Nihal ve Bahar Candan'ın kim oldukları, kaç yaşında ve nereli oldukları merak ediliyor. İşte ayrıntılar.



NİHAL CANDAN KİMDİR?



Nihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin'de doğmuştur. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören Nihal Candan, Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenmiştir.



Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır.



7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da Nihal Candan gönüllüler takımında yarışmıştı.



BAHAR CANDAN KİMDİR?



Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İşte Benim Stilim yarışması ile adını duyuran Nihal Candan’ın kardeşidir.



Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor. Yürüyüşü, konuşma şekliyle taklitleri yapılan Bahar Candan, sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.



Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından "Dom Perignon" isimli parçasına çektiği kliple konuşulmuştu.

