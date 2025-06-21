Nihal Candan'ın katıldığı yarışmanın sunucusu Öykü Serter'den paylaşım geldi

50 yaşındaki Serter yaptığı paylaşımda "Hayatlarımız kesiştiğinde çok sevdiklerimdendi Nihal... Öyle parlak, öyle ışıklı pırıl pırıl bir kalp... Gördüğümüz ağız dolusu tebessümüyle gül yüzü, zeka fışkıran çakmak çakmak gözleriyle hayat dolu bir kız çocuğuydu belki ama aslında sevdiklerinin her yükünü de sırtlanan küçük dev bir kadındı o... " ifadelerini kullandı.

Ünlü sosyal medya fenomeni Nihal Candan anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. 30 yaşındaki Candan, katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla akıllarda yer etmişti. Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Öykü Serter sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

"NUR İÇİNDE YAT GÜZEL MELEK"

Ünlü sunucu sözlerine şöyle devam etti:

"Keşke elimden bir şey gelebilseydi. Takdir Yüce Yaradanın, varsa günahlarını affetsin. Rabbim, mekanını cennet eylesin, yattığı yer incitmesin. Artık huzurla dinlen, nur içinde yat güzel melek... Ben de en çok seni özleyeceğim. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim."

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler 16 Kasım'da tutuklanmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü ve kendisine anoreksiya nervoza teşhisi konulduğu ortaya çıkmıştı.

NİHAL CANDAN KİMDİR?



Nihal Candan, 15 Haziran 1995 Mersin doğumlu, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir sosyal medya fenomenidir. 2014 yılında “Bu Tarz Benim” yarışması ile ekranlara adım attı, sonrasında "Survivor 2016" ile adını duyurdu.

