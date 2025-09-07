Nihal Yalçın'dan sevgilisi Berker Güven'e: İyi ki doğdun yol arkadaşım
Uzun yıllardır kendisi gibi oyuncu Berker Güven ile aşk yaşayan Nihal Yalçın, sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı.
Son olarak "Bahar" adlı dizide rol alan Nihal Yalçın, uzun yıllardır kendisi gibi oyuncu Berker Güven ile aşk yaşıyor.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çiftten Berker Güven, 31 yaşına bastı.
"CANIM SEVGİLİM"
Nihal Yalçın da sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Ünlü oyuncu, sevgilisine "İy ki doğdun yol arkadaşım. Dostum, canım sevgilim" diye seslendi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Nihal Yalçın
- Sosyal Medya