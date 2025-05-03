Nihat Doğan da estetik yaptırdı

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Nihat Doğan da estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı. 49 yaşındaki Doğan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Nihat Doğan da estetik yaptırdı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan türkücü , yaptıran ünlüler kervanına katıldı. 

Kaş tasarımı ve ameliyatsız yüz gerdirme işlemi yaptıran 49 yaşındaki Doğan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Nihat Doğan da estetik yaptırdı - 1

Bir çocuk babası 'ın yeni halini hesabından paylaştı. Ünlü ismi görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Mahmut Tuncer de estetik yaptırdı

Mahmut Tuncer de estetik yaptırdı

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Öte yandan son aylarda Cenk Eren, Rafet El Roman, Mahmut Tuncer gibi ünlü isimler de yüzündeki değişimle gündeme gelmişti.

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