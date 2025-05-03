Nihat Doğan da estetik yaptırdı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan türkücü Nihat Doğan, estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı.

Kaş tasarımı ve ameliyatsız yüz gerdirme işlemi yaptıran 49 yaşındaki Doğan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.