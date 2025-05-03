Nihat Doğan da estetik yaptırdı
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Nihat Doğan da estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı. 49 yaşındaki Doğan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan türkücü Nihat Doğan, estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı.
Kaş tasarımı ve ameliyatsız yüz gerdirme işlemi yaptıran 49 yaşındaki Doğan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.
Bir çocuk babası Nihat Doğan'ın yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü ismi görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Öte yandan son aylarda Cenk Eren, Rafet El Roman, Mahmut Tuncer gibi ünlü isimler de yüzündeki değişimle gündeme gelmişti.
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