Nihat Doğan İranlı hayranıyla evlendi

Şrkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile dünyaevine girdi.

Nihat Doğan İranlı hayranıyla evlendi

Haberler 09.08.2022 - 13:25

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Sevim Alan ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandıran şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile evlendi.

Gizli kıyılan nikaha şahit olduğunu söyleyen müzisyen ve yapımcı Erol Köse, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Nihat Doğan, İranlı Arzu ile evlendi. Gelinin 3 aylık hamile iddiası var bu da ayrı bir sevinç yarattı. Siyasete soyunan ve benim de yıllarca albüm yapıp meşhur ettiğim Nihat, çoğu okumuştan kültürlü bir adamdır. Umarım hızlıca baba olur" dedi.

46 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz günlerde annesiyle İran'a gitti.

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